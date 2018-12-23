В Таиланде могут ввести обязательную медстраховку для иностранцев с годовой визой

23 декабря 2018 19:33 (UTC+04:00)

Иностранцы с годовой неиммиграционной таиландской визой (Non-Immigrant Visa "O-A") должны будут в обязательном порядке оформлять медицинский страховой полис. как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС, такое предложение было одобрено на ежегодном заседании Комитета медицинского центра.

Как только инициатива будет реализована, иностранцы с уже имеющейся годовой визой должны будут получить местные страховые полисы, покрывающие возможные расходы на амбулаторное медицинское обслуживание в размере 40 тыс. батов ($1127) и стационарное медицинское обслуживание в размере 400 тыс. батов ($12 27). Вместе с тем, обладатели зарубежных страховых полисов, которые соответствуют этим требованиям, будут освобождены от покупки нового в Таиланде. Они смогут подать заявление на получение долгосрочной визы, используя свои иностранные полисы.

Издание отмечает, что инициатива совместно разрабатывалась министерствами здравоохранения, иностранных дел и внутренних дел, а также иммиграционным бюро, Управлением страховой комиссии, Таиландской ассоциацией общего страхования и Таиландской ассоциацией страхования жизни. Предполагается, что следующим этапом станет направление проекта в кабинет министров для утверждения.

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