В Кабуле силовики освободили заложников

24 декабря 2018 23:59 (UTC+04:00)

Силовики освободили правительственное здание в Кабуле, которое захватили боевики, удерживавшие людей в заложниках, три преступника ликвидированы, погиб один полицейский, 16 человек пострадали, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около здания министерства общественных работ в Кабуле произошло три взрыва. Нападавшие со стрельбой вошли на территорию правительственного здания и держали в нем людей в заложниках.

По словам представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими, в результате нападения погиб один полицейский, трое боевиков, находящихся внутри здания, были ликвидированы, сообщает телеканал TOLO News. Рахими отметил, что из здания эвакуированы все сотрудники – 310 человек. Правоохранительные силы продолжают зачищать территорию.

По меньшей мере 16 человек пострадали в результате взрывов и стрельбы, все они были доставлены в больницу, добавляет телеканал со ссылкой на представителя минздрава.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кабуле госслужащих взяли в заложники после взрывов около министерства
Другие страны 24 декабря 18:49
Премьер Афганистана намерен баллотироваться в президенты в 2019 году
Другие страны 23 декабря 16:41
В Афганистане прокомментировали информацию о намерении США вывести войска
Другие страны 21 декабря 17:21
Таджикистан поделился с соседями 40% своего цемента
Таджикистан 21 декабря 11:42
Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане
США 21 декабря 08:27
США предложили талибам полугодовое перемирие
США 18 декабря 19:41
Лента новостей
Цена нефти Brent упала ниже $51 впервые с августа 2017 года
Энергетика 00:27
Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане
Политика 24 декабря 23:31
Трамп раскритиковал Мэттиса за позицию по расходам на оборону союзников
США 24 декабря 23:20
Президент Ильхам Алиев: На энергетической карте мира образовался формат сотрудничества Россия-Турция-Азербайджан
Политика 24 декабря 22:36
Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию
Турция 24 декабря 22:20
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан надеется на позитивные подвижки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в 2019 году
Политика 24 декабря 21:48
Президент Сербии поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 24 декабря 21:47
Проведение футбольного турнира в оккупированном Нагорном Карабахе нарушает нормы и принципы международного права - азербайджанская община
Нагорно-карабахский конфликт 24 декабря 20:57
В Турции с большой симпатией и уважением относятся к Президенту Ильхаму Алиеву - эксперт
Точка зрения 24 декабря 20:40