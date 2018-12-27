СМИ: Крупный аэропорт на севере Японии закрыли из-за снегопада

Крупный международный аэропорт города Хакодате на острове Хоккайдо Японии полностью парализован в четверг из-за сильного снегопада в этом районе. Его администрация не успевает расчищать взлетно-посадочные полосы, сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате в аэропорту Хакодате уже отменены до 30 рейсов, в том числе в Токио.

На севере Японии сейчас метели и шквальные ветры. По оценкам синоптиков, на острове Хоккайдо к утру 28 декабря выпадет более 50 см снега. До 90 см снега ожидается в префектуре Ниигата на главном японском острове Хонсю. Скорость отдельных порывов ветра в этой зоне уже сейчас превышает 20 м/с.

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