Рядом с очагом землетрясения неподалеку от Филиппин объявили угрозу цунами

Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил об угрозе цунами после землетрясения у юго-восточных берегов Филиппин, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу к юго-востоку от Филиппин. Подземные толчки зафиксированы в 03.39 по времени UTC (07.39). Эпицентр располагался в 96 километрах к юго-востоку от города Пундагитан на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 49,4 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

"Угроза цунами существует для частей Тихого океана, расположенных ближе к землетрясению. Однако на основании всех имеющихся данных... Нет угрозы цунами для Гавайев", - говорится в заявлении.

Как сообщается, есть угроза цунами для побережья Филиппин и Индонезии в радиусе 300 километров от очага землетрясения.

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