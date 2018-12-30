Венесуэла поможет Колумбии в расследовании подготовки покушения на Дуке

30 декабря 2018 08:18 (UTC+04:00)

Каракас готов оказать Колумбии помощь в расследовании возможной подготовки покушения на колумбийского президента Ивана Дуке, сообщил в субботу вечером глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С момента заявления главы МИД Колумбии Карлоса Ольмеса Трухильо мы пытаемся вступить в контакт, чтобы предложить свою полицейскую и разведывательную помощь, чтобы расследовать заявление о предполагаемых планах покушения на жизнь Ивана Дуке", – написал Арреаса в Twitter.

Ранее сначала радио Caracol сообщило, что колумбийские власти начали расследование возможной подготовки тремя гражданами Венесуэлы покушения на Дуке тремя гражданами Венесуэлы, все трое были задержаны с оружием. Затем информацию о задержании подтвердил в своем видеообращении министр иностранных дел Колумбии Ольмес Трухильо. По его словам, расследование возможной подготовки покушений на президента длится уже несколько месяцев.

Как отметил Арреаса, Венесуэла намерена запросить у колумбийских властей информацию о трех своих задержанных граждан с полной готовностью провести тщательное расследование.

"Мы надеемся, что это необходимое полицейское сотрудничество также послужит расследованию и задержанию в Колумбии ответственных за попытку убийства президента Николаса Мадуро 4 августа", – сказал глава венесуэльского МИД.

В начале августа на Мадуро было совершено покушение с помощью дронов со взрывчаткой во время публичного мероприятия в Каракасе. Венесуэла обвиняла колумбийские власти в причастности к этому преступлению.

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