Болсонару вступил в должность президента Бразилии

1 января 2019 21:29 (UTC+04:00)

Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как передает канал палаты депутатов Национального конгресса страны, Болсонару принес присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.

В здание конгресса Болсонару прибыл в открытом автомобиле вместе с супругой и в сопровождении большого кортежа. В районе площади министерств в Бразилиа предприняты усиленные меры безопасности на время церемонии.

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