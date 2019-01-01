Болсонару пообещал "перестроить" Бразилию

1 января 2019 22:31 (UTC+04:00)

Жаир Болсонару, вступивший во вторник в должность президента Бразилии, пообещал перестроить страну, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас есть уникальная возможность перестроить страну. Сегодня мы поставили перед Бразилией сложную задачу – начать новую главу в истории, когда страна станет сильной", - заявил Болсонару в ходе своего выступления перед палатой депутатов Национального конгресса после вступления в должность. Его транслировал канал палаты.

По словам Болсонару, его команда намерена работать без политической предвзятости, что сделало ранее государство неэффективным и коррумпированным. "Мы проведем структурные реформы, которые будут иметь важное значение для обеспечения устойчивости государственных финансов. Нам нужно открыть наши рынки для международной торговли", - сказал новый президент.

Болсонару пообещал освободить страну от коррупции, идеологического давления, а также построить общество без какой-либо дискриминации и разделения. "Бразилия превыше всего, и бог превыше всего", - заявил он в конце своего выступления.

Новый президент, известный приверженностью правым взглядам, будет руководить страной с крупнейшей экономикой в Латинской Америке до конца 2022 года. Болсонару победил по итогам второго тура выборов 28 октября 2018 года.

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