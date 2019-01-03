СМИ: В Индии решили напомнить Трампу, что их страна оказывает огромную помощь Афганистану

Сразу несколько индийских чиновников решили напомнить президенту США Дональду Трампу, что Нью-Дели реализовал ряд проектов на территории Афганистана, постоянно оказывает помощь этой стране и не вводит войска в другие государства без мандата ООН. Об этом сообщил в четверг телеканал NDTV cо ссылкой на источники в правительстве Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Партнерство Индии с Афганистаном основывается на конкретных потребностях и запросах, разработанных с участием правительства Афганистана, и направлено на развитие благосостояния народа Афганистана и на ощутимое улучшение жизни его народа", - цитирует телеканал слова чиновников, имена которых не называются. "Индия не отправляет свои вооруженные силы за границу, кроме как в соответствии с конкретным мандатом миротворческих операций ООН", - подчеркнули источники.

Реакция представителей индийского правительства последовала после того, как президент США высмеял в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди, который, по словам Трампа, постоянно говорит о том, что Индия построила в Афганистане библиотеку. В своем выступлении Трамп заявил, что, по его мнению, в Афганистане должны воевать соседи этой страны, в частности Пакистан, Россия и Индия. При этом американский лидер подверг сомнению необходимость военного присутствия США в Афганистане, который "находится в 6 тыс. милях (9 656 км - прим. ТАСС)" от Америки.

В ответ чиновники из индийского правительства сообщили NDTV, что сотрудничество Индии с Афганистаном основано на "пяти столпах": инфраструктурные проекты, развитие компетенций, гуманитарная помощь, помощь в развитии экономики и развитие систем связи.

Собеседники телеканала отметили, что не ясно, о какой библиотеке говорил Трамп. В ходе реализации индийских проектов могли быть построены и библиотеки, но это не было главным проектом.

Они также напомнили, что Индия направила на помощь Афганистану порядка $3 млрд. При этом большинство индийских инвестиций в Афганистан направлено на инфраструктурные проекты. В частности, при индийской помощи и финансировании были построены 218-километровое шоссе Зарандж-Деларам, ГЭС "Салма", новое здание парламента Афганистана и другие объекты, указывает телеканал.

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