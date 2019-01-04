Роботы будут обслуживать посетителей кафе в Южной Корее

4 января 2019 16:30 (UTC+04:00)

Кафе с официантами-роботами открылось в Южной Корее. Роботы могут наливать посетителям кофе и принимать оплату, передает Trend со ссылкой на Рамблер.

Кафе называется Beat. Оно находится в столице Южной Кореи — Сеуле. В нем продают сладкий кофе. Заказы можно делать у робота-бариста. Работу робота настроили с помощью беспроводной сети 5G. Раньше робот-бариста вынужден был работать на проводном интернете. Кабель значительно ограничивал его движения.

Сеть 5G сделала робота не только более ловким, но и позволила ему передавать данные о своей работе 24 часа в сутки. В кафе также установлены камеры видеонаблюдения. Владельцы кафе могут все время следить за обстановкой в помещении. Робот-бариста успевает обслуживать посетителей, даже когда есть большое число заказов. В будущем в робота-бариста встроят функцию распознавания речи. Кроме того, в него будет загружен искусственный интеллект.

Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что робота-андроида в США превратили в преподавателя. Робот прошел 16‑недельный курс философии в одном из университетов Америки. Сегодня робот читает лекции по политической философии и военное этике в Военной академии США.

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