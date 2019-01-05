В Афганистане талибы взяли в заложники 12 мирных жителей

Боевики движения "Талибан" взяли в заложники 12 мирных жителей на западе Афганистана, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на заместителя главы совета провинции Шаха Махмуда Наими, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу утром в провинции Фарах. По словам Шаха Махмуда Наими, боевики похитили 12 мирных жителей и застрелили двоих заложников.

Отмечается, что движение "Талибан" еще не прокомментировало инцидент.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"

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