В Малайзии объявили дату выборов нового короля

7 января 2019 17:40 (UTC+04:00)

Совет правителей Малайзии выберет нового короля 24 января. Об этом сообщает агентство Bernama, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дата выборов была объявлена хранителем печати правителей Тан Шри Сьед Даниал Ахмадом. Он сообщил, что это решение было принято в понедельник в ходе встречи Совета, прошедшей во дворце "Истана негара".

Также Совет утвердил дату проведения церемонии возведения короля на престол. Она состоится 31 января.

6 января 2019 года верховный глава (король) Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Причины его отречения не раскрываются. Он был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Король Малайзии сложил с себя полномочия главы государства
Другие страны 6 января 16:51
Самые красивые вокзалы мира (ФОТО)
Интересное 3 января 12:35
Нетаньяху: На выборах мы должны победить
Израиль 26 декабря 2018 14:54
Парламент Израиля будет распущен по ускоренной процедуре
Израиль 26 декабря 2018 12:56
Парламентская коалиция Израиля объявила самороспуск: выборы через четыре месяца
Израиль 24 декабря 2018 16:53
Обвиняемый в коррупции глава бывшего правящего блока Малайзии покинул пост
Другие страны 19 декабря 2018 06:57
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Губинском районе
Политика 18:28
Цель кампании в связи с Мехманом Гусейновым - оказать давление на Азербайджан - Сиявуш Новрузов
Политика 18:28
Стали известны имена азербайджанцев - погибшего и пропавшего без вести - в результате крушения судна у берегов Турции
Общество 18:20
Самые красивые ювелирные украшения звезд "Золотого глобуса – 2019" (ФОТО)
Стиль 18:15
Открывается ночной автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку
Экономика 18:04
В Баку с крыш домов демонтируются водяные баки (ФОТО)
Общество 18:03
Попытка антинациональной сети начать очередную кампанию, связанную с Мехманом Гусейновым, не получила резонанса - эксперт
Политика 17:55
В Азербайджане пенсии стали назначаться онлайн
Общество 17:44
В Баку проведен экзамен экстерном для лиц, не получивших полное среднее образование
Общество 17:42