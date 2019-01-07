В Малайзии объявили дату выборов нового короля

Совет правителей Малайзии выберет нового короля 24 января. Об этом сообщает агентство Bernama, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дата выборов была объявлена хранителем печати правителей Тан Шри Сьед Даниал Ахмадом. Он сообщил, что это решение было принято в понедельник в ходе встречи Совета, прошедшей во дворце "Истана негара".

Также Совет утвердил дату проведения церемонии возведения короля на престол. Она состоится 31 января.

6 января 2019 года верховный глава (король) Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Причины его отречения не раскрываются. Он был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).

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