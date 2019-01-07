Силовики арестовали лидера мятежных военных в Габоне

7 января 2019 19:29 (UTC+04:00)

Сотрудники службы безопасности Габона арестовали лидера группы военных, предпринявших попытку государственного переворота в стране, сообщает африканское отделение радиостанции RFI, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что группа военных взяла под контроль офис государственного радиовещателя в габонской столице Либревиле. Их лидер лейтенант Келли Ондо Обианг зачитал заявление, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и созыве так называемого Национального совета реставрации.

Силовики взяли штурмом здание радиостанции и арестовала четырех мятежников. По данным RFI, сам Обианг бежал, переодевшись в гражданскую одежду, которую он отобрал у сотрудника редакции.

Через несколько часов лидер мятежников был обнаружен в одном из домов неподалеку от здания вещателя. Отмечается, что Обианг "прятался под кроватью".

Президент Габона Али Бонго Ондимба был госпитализирован в больницу Эр-Рияда 24 октября. По данным радио RFI, у 59-летнего президента произошел инсульт. В настоящее время он проходит восстановительный период лечения в Марокко.

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