Таиланд продлил срок выдачи бесплатных виз для граждан 20 стран

9 января 2019 23:51 (UTC+04:00)

Кабинет министров Таиланда продлил до конца апреля временную отмену уплаты визового сбора для туристов из 20 стран, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что эта мера окажет положительное влияние на туристическую сферу Таиланда особенно во время празднования китайского Нового года в первую неделю февраля, а также фестиваля Сонгкран в середине апреля.

Напомним, что ранее временная отмена визового сбора в размере двух тысяч бат должна была продлиться до 13 января.

В целом, данный шаг направлен на рост турпотока из Китая, который снизился в последнее время из-за экономического спада и кораблекрушения на острове Пхукет, во время которого погибли десятки китайских туристов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таиланд продлил срок выдачи бесплатных виз для граждан 20 стран
Другие страны 9 января 20:26
ООН ищет страну, которая приютит девушку, бежавшую из Саудовской Аравии
Арабские страны 8 января 12:11
В Таиланде перевернулся туристический автобус
Другие страны 6 января 08:19
В Таиланде три человека погибли в результате урагана Pabuk
Другие страны 5 января 16:11
25 лучших туристических направлений (ФОТО)
Путешествия 5 января 13:12
Таиланд заинтересовался российскими вертолетами "Ансат", Ми-171А2 и Ка-32
Россия 27 декабря 2018 18:05
Лента новостей
В Саудовской Аравии хотят запретить вступать в брак до 15 лет
Арабские страны 00:46
В МИД Ирана сообщили о задержании американца Майкла Уайта
Политика 00:16
В Испании нашли тело одного из членов экипажа разбившегося самолета
Европа 9 января 23:07
На севере Испании разбился небольшой самолет
Европа 9 января 22:47
Венесуэла закончила год с инфляцией почти в 1,7 миллиона процентов
Другие страны 9 января 22:37
Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Россия 9 января 22:04
Главы минобороны Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Турция 9 января 21:27
Беларусь и Сербия планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и ИКТ
Беларусь 9 января 20:57
Богатейший человек планеты разводится
В мире 9 января 20:46