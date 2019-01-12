В Мехико автомобилисты сутки стоят в очереди на заправку

12 января 2019 08:08 (UTC+04:00)

Десятки автомобилистов в Мехико провели уже 24 часа в очереди на заправку, ожидая цистерну с топливом, на фоне проблем с обеспечением топливом в ряде регионов страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об это в субботу сообщает портал Universal.

Некоторые объясняют, что не могут уехать с бензоколонки в районе Бенито Хуарес, поскольку у них не хватает бензина. Водители спят прямо в машинах, кому-то приносят еду их родственники. Группа из пяти автомобилей пыталась перекрыть движение по магистрали, однако другие водители воспрепятствовали этому.

"Я жду уже 24 часа и прошу об ответе (привезут ли бензин), мы хорошо себя ведем… Однако цена на табло уже поднялась на один песо (около 6 центов), и другие заправки это подхватили", - приводит издание слова мексиканца Луиса Саласа.

Как сообщалось, в пятницу днем группа манифестантов перекрыла движение по оживленной магистрали Игнасио Сарагосы в районе аэропорта столицы. Еще одно перекрытие произошло уже за пределами столицы, на внутреннем объездном кольце в штате Мехико.

В последние дни в ряде регионов Мексики наблюдается напряженная ситуация с бензином на АЗС, которая коснулась и столицы. Выстраиваются длинные очереди из автомобилей, чтобы заправить баки, многие приезжают на заправки глубокой ночью. Ранее власти страны остановили прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска.

Между тем, Национальная палата грузового транспорта Мексики сообщила, что договорилась с Pemex о круглосуточном развозе топлива автоцистернами по АЗС семь дней в неделю под охраной федеральной полиции. Эти меры начнут применяться в течение ближайших двух суток, федеральные власти Мексики выделит для охраны 8,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи патрульных машин.

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