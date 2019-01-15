В Индии более 130 миллионов паломников примут участие в "празднике кувшина"

15 января 2019 10:55 (UTC+04:00)

Свыше 130 миллионов паломников, как ожидается, примут участие в одном из крупнейших в мире религиозных фестивалей Кумбха-Мела ("праздник кувшина"), который стартовал во вторник в индийском городе Аллахабаде в штате Уттар-Прадеш, сообщил представитель правительства штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В текущем году мы ожидаем еще больше паломников, чем в предыдущем - более 130 миллионов человек. В Аллахабаде, тем временем, усилены меры безопасности: порядок в городе на период проведения фестиваля будут обеспечивать свыше 10 тысяч полицейских. Особое внимание мы уделяем безопасности на железнодорожных станциях, где в предыдущие годы случались давки, жертвами которых становились десятки человек", - заявил представитель администрации Уттар-Прадеша.

Кумбха-Мела тесно связан с обрядами массового паломничества индусов к святыням индуизма, совершаемыми раз в 6 или 12 лет. Целями паломников поочередно становятся города Аллахабад, Хардвар, Насик, Удджайн. Согласно преданию, именно в этих четырех местах в речные воды упали выплеснувшиеся из кувшина капли амриты - волшебного напитка богов, спахтанного из молочного океана и делающего их бессмертными. Индусы считают, что во время Кумбха-Мелы возрождающаяся в водах священных рек амрита становится доступна для простых смертных, которые, окунувшись в нее, смывают с себя грехи.

Ритуальные омовения проходят в Сангаме, месте слияние трех рек: Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати. Первыми в воду традиционно заходят обнаженные отшельники наги, затем - прочие верующие. В фестивале участвуют адепты самых разных, порой экзотических и причудливых форм индуистских верований. Однако, несмотря на различия, все они верят в чудодейственную силу обряда омовения, и на протяжении вот уже многих веков исполняют это предписание.

Кумбха-Мела - один из самых крупных и почитаемых религиозных праздников в мире - в 2013 году в нем приняли участие свыше 120 миллионов паломников со всего мира.

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