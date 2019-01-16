Посольство Венесуэлы в Перу приостановило консульские услуги

Посольство Венесуэлы в перуанской столице Лиме заявила, что не будет оказывать консульские услуги до обеспечения со стороны местных властей безопасности сотрудников, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о нападениях на здание посольства в Лиме 10 января, в день вступления в должность президента Николаса Мадуро. В частности, он сообщил о проникновении группы "бандитов" внутрь здания и потребовал извинений от официальной Лимы.

"Посольство боливарианской республики Венесуэла в Перу сообщает всем пользователям, что оказание консульских услуг будет приостановлено до момента, пока принимающее государство не обеспечит и не гарантирует соответствующую безопасность в рамках международных конвенций", – говорится в сообщении посольства.

Ранее правительство Перу отозвало для консультаций временного поверенного в делах в Венесуэле после вступления Мадуро на пост президента до 2025 года и заявило о запрете на въезд в страну самому Мадуро и 100 чиновникам его администрации. Банковским учреждениям Перу запрещены отношения с финансовыми институтами Венесуэлы.

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