СМИ: КНДР на переговорах в Вашингтоне потребует от США подписания мирного договора

Эмиссар КНДР Ким Ён Чхоль на предстоящих в пятницу переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоне потребует подписания мирного договора и снятия экономических санкций в обмен на демонтаж ядерных объектов в Йонбене. Об этом сообщает газета Munhwa Ilbo со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что Север предложит демонтировать ядерный центр в Йонбене в качестве подтверждения готовности к денуклеаризации, но в ответ потребует от США гарантий безопасности в виде подписания мирного договора и ослабления санкций", - отмечает газета. По ее данным, Вашингтон, скорее всего, будет настаивать на предоставлении Пхеньяном списка имеющихся у него объектов, имеющих отношение к ракетной и ядерной программам, а также составления пошагового графика для осуществления полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации.

Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибыл в пятницу в Вашингтон на переговоры с Помпео. По данным СМИ, основной темой диалога должно стать проведение второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ожидается, что Ким Ён Чхоль может встретиться с Трампом и передать ему письмо от Ким Чен Ына.

В прошлом году Помпео несколько раз посетил Пхеньян. Последняя его встреча с Ким Ён Чхолем была запланирована на начало ноября, но затем внезапно отменилась под предлогом "несовпадения графиков".

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