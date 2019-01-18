В Индии две женщины погибли после стрельбы на свадьбе

Две женщины погибли, еще четыре пострадали в результате стрельбы на свадьбе в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает агентство IANS со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около полночи с 17 на 18 января в одной из деревень округа Морадабад. Как отмечает агентство, некоторые участники свадебного торжества начали "праздничную стрельбу", в результате которой на месте погибли женщины 43-х и 50-и лет, еще четыре получили ранения.

По данным агентства, местная полиция считает, что инцидент вряд ли был несчастным случаем. По факту произошедшего проводится проверка.

Также отмечается, что похожий инцидент произошел в пятницу днем в Нью-Дели. Один из гостей свадебной церемонии открыл стрельбу, ранив в ногу 19-летнюю невесту.

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