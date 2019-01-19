Правительство Буркина-Фасо подало в отставку

19 января 2019 04:26 (UTC+04:00)

Правительство Буркина-Фасо под руководством премьер-министра Поля Кабы Тиебы подало в пятницу в отставку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает государственная телерадиокомпания Radio Television du Burkina.

По ее данным, президент этой страны Рок Марк Кристиан Каборе принял отставку премьера и членов кабинета министров С чем связана отставка правительства, не сообщается.

Согласно информации агентства Reuters, новое правительство будет сформировано в скором времени.

31 декабря 2018 года в связи с участившимися случаями террористических атак радикальных исламистов президент Буркина-Фасо ввел в нескольких провинциях страны чрезвычайное положение.

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