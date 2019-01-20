В Мали террористы напали на лагерь ООН и убили восемь миротворцев

20 января 2019 18:42 (UTC+04:00)

Восемь "голубых касок" миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погибли в результате нападения в коммуне Агелк на севере Мали, говорится в заявлении MINUSMA, опубликованном в Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным данным, восемь "голубых касок" пали во время боевых действий, многие другие получили ранения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что раненые были госпитализированы в больницы миссии.

Миссия MINUSMA была учреждена в апреле 2013 года для осуществления специальных задач в сфере безопасности в Мали. К октябрю 2018 года численность миссии превысила 15 тысяч человек.

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