Более 120 силовиков погибли при нападении талибов на базу в Афганистане

Более 120 представителей сил безопасности Афганистана погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу в центральной провинции Вардак, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из министерства обороны страны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в центральной провинции Вардак. Взрыв произошел в городе Майданшахр.

"У нас есть информация о том, что 126 человек были убиты в результате взрыва в военном тренировочном центре", - приводит агентство слова чиновника.

Отмечается, что "Талибан" взял на себя ответственность за атаку.

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