Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике выросло до 89 человек

21 января 2019 18:21 (UTC+04:00)

До 89 человек увеличилось в понедельник число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике, сообщил министр здравоохранения страны Хорхе Алькосер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщало о 85 погибших.

На пресс-конференции в Мехико Алькосер отметил, что в больницах остается 51 пострадавший в результате взрыва. Двое были отправлены в госпиталь американского города Галвестон в Техасе.

Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

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