Столица Аргентины осталась без электричества

В столице Аргентины произошло крупное отключение электричества. Без света остались как минимум семь районов Буэнос-Айреса, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

В основном свет погас в центре города, в туристических районах, где располагается также множество иностранных дипмиссий.

Кроме того, по данным портала, обесточены две линии метро.

Отключение произошло в районе 18.05 по местному времени (00.05 мск). Причины случившегося в настоящее время не называются.

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