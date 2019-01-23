В Каракасе начались стычки между военными и протестующими

Стычки между военными и протестующими начались в Каракасе, сообщает портал Nacional, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В ряде районов столицы Венесуэлы строятся баррикады, слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Протестующие из крупного района Катиа забросали различными предметами машину национальной гвардии.
Силы спецназа переброшены в район метро Гато Негро, где также проходят манифестации. Сообщается о применении слезоточивого газа.
Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес сообщил о первой жертве протестов. "Нам подтвердили, что в больницу района Катиа поступил первый погибший в результате применения огнестрельного оружия во время протестов", — написал он в своем Twitter.
В свою очередь, известный журналист Роман Камачо сообщил о двух погибших и двух раненых.
Кроме того, в городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо призывал народ 23 января выйти на улицы в знак протеста против происходящего в стране. Союзники Мадуро, напротив, намерены в среду провести шествие в знак борьбы против иностранной интервенции и в поддержку президента.
В понедельник массовые протесты вспыхнули сразу в трех районах Каракаса в поддержку неудавшейся попытки мятежа группы военных, которых задержали. Люди вышли на улицы и устроили баррикады из камней и покрышек, стучали в кастрюли в знак протеста против политики Мадуро. Власти применили слезоточивый газ для разгона протестов.
Ранее парламент Венесуэлы избрал нового главу — Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны коррупционными методами. Верховный суд Венесуэлы не признал новое руководство Национальной ассамблеи.
Действия венесуэльской оппозиции поддержал вице-президент США Майк Пенс.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.