В Каракасе начались стычки между военными и протестующими

В понедельник массовые протесты вспыхнули сразу в трех районах Каракаса в поддержку неудавшейся попытки мятежа группы военных, которых задержали. Люди вышли на улицы и устроили баррикады из камней и покрышек, стучали в кастрюли в знак протеста против политики Мадуро. Власти применили слезоточивый газ для разгона протестов.

Ранее парламент Венесуэлы избрал нового главу — Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны коррупционными методами. Верховный суд Венесуэлы не признал новое руководство Национальной ассамблеи. Действия венесуэльской оппозиции поддержал вице-президент США Майк Пенс. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.