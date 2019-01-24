У островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов островного государства Тонга. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 00.52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 97 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хихифо. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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