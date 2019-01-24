Посол Венесуэлы отверг возможность проведения внеочередных выборов в стране

Новых выборов в Венесуэле не будет, они неуместны, заявил посол этой латиноамериканской страны в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается каких-то новых выборов, которые Запад требует от нас, то они неуместны. За последнее время мы и так переизбрали депутатов и губернаторов, провели президентские выборы и делали всё это в соответствии с нашей Конституцией", - заявил дипломат в интервью телеканалу "Россия 24".

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который после очередных президентских выборов вступил в должность главы государства 10 января. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 двух часов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.