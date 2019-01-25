Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 107

Количество погибших в результате взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в Мексике достигло 107 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг вечером (утро пятницы) на своем сайте газета Milenio со ссылкой на администрацию главы латиноамериканского государства.

Ранее в тот же день мексиканский Институт социального страхования обнародовал заявление о смерти еще четверых пострадавших. Таким образом, за сутки в больницах Мексики умерли 11 человек, получивших сильные ожоги 18 января. Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей.

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