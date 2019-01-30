Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике приблизилось к 120

30 января 2019 02:17 (UTC+04:00)

До 117 человек возросло число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в мексиканском штате Идальго 18 января. Такие данные правительства региона обнародовала во вторник на своем сайте газета Milenio, пишет Trend со ссылкой на ТАСС.

"68 человек погибли при взрыве, 49 скончались в больницах", - цитирует издание заявление властей. Лечение в стационарах продолжают проходить еще 30 пострадавших. К настоящему времени удалось опознать 16 погибших, их останки переданы родственникам для захоронения.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что эта трагедия не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

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