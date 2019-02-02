В небе над Кубой прогремел взрыв

2 февраля 2019 00:30 (UTC+04:00)

Взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на Кубе, очевидцы сообщают о столбе дыма в небе, метеорологи объясняют это возможным падением метеорита, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным местных СМИ, очевидцы с места происшествия сообщали о мощном взрыве, а в небе был виден огонь и столб дыма. Как пишет портал Cibercuba, некоторые журналисты, находившиеся на месте, видели, как взорвался военный самолет.

В свою очередь Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде сообщает о возможном падении метеорита.

"Мы получаем сообщения о метеорите, который был замечен в небе над Флорида-Кис. Похоже на то, что метеорит упал на западе Кубы, близ города Виньялес", - сообщается на странице Twitter службы.

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