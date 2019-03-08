Месси вызван в сборную Аргентины впервые после чемпионата мира по футболу в России

8 марта 2019 00:06 (UTC+04:00)

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины по футболу на предстоящие товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

31-летний форвард вызван в сборную впервые с ЧМ-2018. С июля 2018 года аргентинцы провели шесть товарищеских матчей, Месси не принял участия ни в одном из них. Нападающий приостановил свои выступления за сборную после чемпионата мира, где аргентинцы вылетели в 1/8 финала, уступив сборной Франции, которая в итоге выиграла турнир.

Сборная Аргентины 22 марта на своем поле сыграет с командой Венесуэлы, 26 марта - в гостях с командой Марокко.

Ранее марокканский портал Le360 сообщил, что Ассоциация футбола Аргентины получит за товарищеский матч национальной сборной с командой Марокко более $500 тыс. Отмечалось, что марокканцы готовы выплатить еще $300 тыс., если на поле появится Месси.

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