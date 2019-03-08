Аэропорт Буэнос-Айреса временно не работает

Аэропорт Буэнос-Айреса Jorge Newbery, обслуживающий большинство региональных рейсов, а также ряд международных полетов, временно не работает из-за инцидента с санитарным самолетом, сообщает Национальная служба гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Все рейсы на ближайшие часы либо отменены, либо отложены, свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

"Аэропорт временно не работает из-за санитарного самолета, который прилетел из города Росарио и сошел (при посадке) со взлетно-посадочной полосы. Два пилота и врачи на борту невредимы", - сообщает служба. Был активирован специальный протокол на случай подобных инцидентов. В ближайшее время самолет отбуксируют для возобновления работы аэропорта.

Инцидент произошел во время непогоды, которая разыгралась в столице Аргентины. В районе 19.00 в Буэнос-Айресе поднялся сильный ветер и полил сильный дождь. В настоящее время стихия успокаивается.

Самый крупный аэропорт Буэнос-Айреса Ezeiza, обслуживающий большинство международных рейсов, принимает и отправляет самолеты.

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