Японский премьер подтвердил, что завершает свое пребывание у власти в 2021 году

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ исходит из того, что он находится сейчас на завершающем этапе своего пребывания у власти, который истекает в 2021 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он заявил об этом в четверг в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента, комментируя призывы отдельных влиятельных деятелей правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) продлить срок полномочий нынешнего главы правительства.

"Это запрещено уставом партии, - сказал премьер. - Мы должны следовать правилам, и в ходе завершающего этапа своих полномочий я намерен бросить все силы на достижение заметных результатов в нашей политике".

Генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никаи и другие высокопоставленные функционеры в последнее время неоднократно заявляли, что Синдзо Абэ должна быть предоставлена возможность переизбраться в сентябре 2021 года на новый четвертый срок на посту лидера правящей партии. Он же автоматически становится премьером, поскольку представители ЛДП имеют большинство в парламенте, где избирается глава правительства.

Пока устав правящей ЛДП позволяет ее лидеру переизбираться не более трех раз и находиться на этом посту не более девяти лет. Синдзо Абэ стал председателем партии в 2012 году.

20 февраля он уже вышел на второе место по продолжительности непрерывного пребывания в кресле премьер-министра Японии в послевоенный период. В ноябре, как ожидается, он станет абсолютным чемпионом по этому показателю за всю историю страны.