При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в результате стрельбы в Крайстчерче погибли 40 человек, сообщает телеканал 1 News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Еще двадцать пострадали, добавила политик.
Ранее СМИ писали о гибели 27 человек и десятках раненых.
По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.
В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных в припаркованных рядом автомобилях.
В одной из мечетей огонь открыл гражданин Австралии ультраправых взглядов - уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.
Его сейчас разыскивают. Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.
Ардерн назвала случившееся одним из самых черных дней в истории страны.
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