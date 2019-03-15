При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек

15 марта 2019 10:57 (UTC+04:00)

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в результате стрельбы в Крайстчерче погибли 40 человек, сообщает телеканал 1 News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Еще двадцать пострадали, добавила политик.

Ранее СМИ писали о гибели 27 человек и десятках раненых.

По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных в припаркованных рядом автомобилях.

В одной из мечетей огонь открыл гражданин Австралии ультраправых взглядов - уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.

Его сейчас разыскивают. Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

Ардерн назвала случившееся одним из самых черных дней в истории страны.

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