Свыше двух миллиардов людей лишены доступа к воде и гигиене, отмечают в ООН

19 марта 2019 08:40 (UTC+04:00)

Свыше двух миллиардов людей лишены доступа к воде и гигиене, говорится в докладе о мировом развитии водных ресурсов, представленном в Женеве во вторник ЮНЕСКО и Координацией деятельности ООН по воде и санитарии (UN Water) в преддверии Всемирного дня водных ресурсов, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в документе, в мире три человека из десяти лишены доступа к безопасной питьевой воде. Шесть человек из десяти не имеют доступа к санитарным услугам, управление которыми обеспечивало бы их безопасность, а каждый девятый практикует открытую дефекацию.

Почти половина из тех, кто пьет воду из незащищенных источников, проживает в Африке к югу от Сахары. В этих регионах всего 24% населения имеют доступ к безопасной питьевой воде, и лишь 28% имеют базовые средства санитарии, которые не используются совместно с другими домохозяйствами. Значительные различия в доступе к водным ресурсам существует и внутри стран, особенно между богатыми и бедными слоями населения.

Эксперты отмечают, что в мире также растет число конфликтов, связанных с водными ресурсами. В период с 2000 по 2009 год их было 94. В период с 2010 по 2018 год этот показатель вырос до 263.

"Если деградация окружающей природной среды и неконтролируемое давление на глобальные водные ресурсы будут продолжаться нынешними темпами, то к 2050 году 45% мирового валового внутреннего продукта и 40% мирового производства зерна окажутся под угрозой. Бедные и маргинальные слои населения будут непропорционально сильно затронуты, что еще больше усугубит и без того растущее неравенство. Доклад за 2019 год демонстрирует необходимость адаптации подходов как в политике, так и на практике, для устранения причин социальной изоляции и неравенства", – приводятся в сообщении слова Жильбера Унгбо, председателя UN Water и президента Международного фонда развития сельского хозяйства.

В документе подчеркивается, что безопасная питьевая вода и санитария признаны в качестве основных прав человека, поскольку они абсолютно необходимы для обеспечения здорового образа жизни и имеют основополагающее значение для утверждения достоинства каждого. Однако если не предпринять активных действий сегодня, мир не сможет к 2030 году гарантировать для всех доступ к чистой и безопасной питьевой воде и санитарии.

Всемирный доклад о мировом развитии водных ресурсов является ежегодным. Он посвящен различным вопросам стратегической воды и направлен на обеспечение устойчивого использования водных ресурсов. В документе учитываются региональные аспекты, ситуации в горячих точках и исторические данные.

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