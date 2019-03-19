Минобороны Японии намерено увеличить дальность противокорабельных ракет

19 марта 2019 11:17 (UTC+04:00)

Министр обороны Японии Такэси Ивая объявил во вторник на пресс-конференции о намерении своего ведомства модифицировать авиационные противокорабельные ракеты с целью увеличения их дальности, сообщает во вторник Trebd со ссылкой на РИА Новости.

"Как можно скорее мы приступим к исследованиям для последующего внедрения военно-воздушными силами самообороны", - приводит слова министра агентство Киодо.

По данным агентства, такое решение может быть связано с растущей дальностью вооружений, которыми оснащен флот Китая.

"В последние годы другие государства продвигают дальность своих вооружений, рассчитанных на поражение воздушных целей", - сказал министр.

В 2017 году Япония завершила разработку авиационных противокорабельных ракет с дальностью 200 километров. Как ожидается, они будут модифицированы, а их дальность увеличена до 400 километров. Первоначально они разрабатывались для установки на истребители F-2, но затем от этой идеи отказались, в том числе и из-за их малой дальности. Модифицированный вариант этих ракет с увеличенной дальностью министерство обороны рассчитывает устанавливать и на истребители, которые придут на смену F-2 после того, как в течение 2030-х годов они перестанут использоваться силами обороны Японии.

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