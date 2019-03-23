В Афганистане более десяти человек погибли при авиаударе

23 марта 2019 17:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере 13 гражданских лиц погибли в результате авиаудара, нанесенного в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По их словам, афганские и зарубежные силы нанесли воздушный удар недалеко от города Кундуз в ночь на субботу. Среди погибших есть женщины и дети.

Министерство обороны Афганистана в пятницу вечером сообщило на своем сайте, что в ходе продолжающейся операции в Кундузе, которая ведется с воздуха и на земле, были ликвидированы 58 талибов и погибли четверо военнослужащих. Позднее министерство сообщило об уничтожении еще 29 боевиков в разных провинциях страны.

При этом в заявлениях ведомства не говорится о жертвах среди мирного населения.

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