В Южной Корее конфисковали дополнительные активы Nippon Steel

Дополнительные активы японской сталелитейной компании Nippon Steel & Sumitomo Metal были конфискованы в Южной Корее в связи с делом о принудительном использовании труда корейских рабочих в годы Второй мировой войны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Kyodo.

Южнокорейский суд во вторник также одобрил конфискацию активов еще одной японской промышленной компании - Nachi-Fujikoshi по этому же делу. Решение суда стало очередным витком противостояния Сеула и Токио по проблеме использования принудительного труда в годы колониального правления Японии на Корейском полуострове.

Осенью 2018 года Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, которая после Второй мировой войны много раз реорганизовывалась, сливалась с другими корпорациями и сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Речь идет о сумме 400 млн вон ($350 тыс.) за использование принудительного труда. Из четырех инициаторов иска в живых сейчас остался только один.

Правительство Японии отвергает требования Южной Кореи о выплатах за принудительный труд. Оно исходит из того, что этот вопрос в соответствии с двусторонним соглашением был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом в 1965 году.

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