В Судане за два дня погибли шестнадцать человек

По меньшей мере 16 человек погибли за последние два дня в Судане, где с конца прошлого года проходят протесты, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал отмечает, что эти 16 человек погибли в суданской столице Хартуме.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб и другие товары, что еще больше ухудшило и так бедственное положение суданцев. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара в центральной части страны. В ряде городов был введен режим чрезвычайного положения. Глава комитета по надзору за расследованием событий в стране Амер Ахмад Ибрахим сообщил в конце января, что в результате протестов в Судане погибли по меньшей мере 30 человек. Также сообщалось о 200 пострадавших.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Авад ибн Ауф объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП сроком на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

Глава переходного Военного совета Судана Авад ибн Ауф спустя чуть более чем сутки после начала работы на этом посту заявил о своей отставке, новым руководителем совета назначен глава генштаба сухопутных войск страны Абдельфаттах аль-Бурхан.

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