Ким Чен Ын может посетить Россию на следующей неделе

15 апреля 2019 05:31 (UTC+04:00)

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться на следующей неделе, передало в понедельник южнокорейское агентство Ренхап о ссылкой на неназванные источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, побывает на Дальнем Востоке для участия во внутреннем мероприятии 24 апреля", - приводит агентство данные источников, имеющих отношение к российско-северокорейским связям. По их мнению, именно там и может состояться "долгожданный саммит" России и КНДР.

В начале апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о встрече лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, заявил, что российская сторона делала конкретные предложения по срокам, а этот вопрос остается в стадии проработки. По его словам, "несколько сроков обсуждается, были и сроки, которые уже прошли". Он также добавлял, что "пока согласовываем параметры, и место, и время".

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