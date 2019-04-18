Число погибших при обрушении зданий в Бразилии возросло до 18

18 апреля 2019 03:17 (UTC+04:00)

Число погибших при обрушении двух незаконно построенных зданий в фавеле (трущобе) бразильского Рио-де-Жанейро возросло до 18. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Brasil.

Ранее сообщалось о 15 погибших. Точные причины обрушений до сих пор не установлены, однако известно, что фавела находится в районе города, наиболее пострадавшем от мощных дождей.

По данным агентства, в результате обрушения пострадали восемь человек, из них трое находятся в больнице.

Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках еще пяти пропавших без вести.

Как сообщает портал G1, власти Рио-де-Жанейро приняли решение снести 16 зданий, которые находятся в том же районе, что и обрушившиеся дома. Судьба других зданий будет решена после проверки.

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