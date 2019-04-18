ООН выделила $2 млн для помощи пострадавшим в Ливии

ООН выделила для помощи пострадавшим в ходе конфликта в Ливии $2 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном в среду секретариатом организации.

"Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сегодня выделил $2 млн из СЕРФ для предоставления жизненно необходимой помощи гражданам, оказавшимся в эпицентре эскалации насилия в Ливии, включая особенно уязвимых мигрантов и беженцев", - информировали в организации.

Лоукок заявил, что глубоко обеспокоен ситуацией в Ливии. "За последние 24 часа в Триполи произошла самая сильная атака против гражданского населения с 2014 года, некоторые густонаселенные районы подверглись неизбирательным обстрелам", - констатировал он. "Призываю все стороны воздержаться от использования оружия, которое ставит под еще больший риск людей и инфраструктуру", - указал замгенсека.

Как уточнили в организации, выделенные средства в первую очередь будут направлены на помощь больницам, принимающим пострадавших от вооруженного конфликта.

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