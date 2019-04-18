ООН выделила $2 млн для помощи пострадавшим в Ливии

18 апреля 2019 07:46 (UTC+04:00)

ООН выделила для помощи пострадавшим в ходе конфликта в Ливии $2 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном в среду секретариатом организации.

"Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сегодня выделил $2 млн из СЕРФ для предоставления жизненно необходимой помощи гражданам, оказавшимся в эпицентре эскалации насилия в Ливии, включая особенно уязвимых мигрантов и беженцев", - информировали в организации.

Лоукок заявил, что глубоко обеспокоен ситуацией в Ливии. "За последние 24 часа в Триполи произошла самая сильная атака против гражданского населения с 2014 года, некоторые густонаселенные районы подверглись неизбирательным обстрелам", - констатировал он. "Призываю все стороны воздержаться от использования оружия, которое ставит под еще больший риск людей и инфраструктуру", - указал замгенсека.

Как уточнили в организации, выделенные средства в первую очередь будут направлены на помощь больницам, принимающим пострадавших от вооруженного конфликта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Таджикистана встретился со спецпредставителями ЕС и генсека ООН
Центральная Азия 17 апреля 16:02
Число погибших во время боев в Ливии возросло до 189
В мире 17 апреля 14:54
Эксперт UNFPA: Демографический переход в Азербайджане будет одним из самых плавных в мире (Эксклюзив) (ФОТО)
Общество 17 апреля 07:50
ЕС огласил стоимость крупного регионального проекта с участием Азербайджана
Бизнес 15 апреля 22:42
В ООН заявили о препятствиях для доставки гуманитарной помощи в Йемене
Арабские страны 15 апреля 21:06
Правительство Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле гражданских объектов
В мире 15 апреля 16:32
Лента новостей
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 08:58
Коллектив театра "Yuğ" с радостью встретил распоряжение Президента Ильхама Алиева
Политика 08:23
Финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX завершено
США 08:18
В Лондоне появилась зона чистого воздуха
Европа 07:27
Еще одна международная финорганизация начнет кредитовать в нацвалюте Азербайджана (Эксклюзив)
Финансы 07:02
В Индии начался второй этап всеобщих парламентских выборов
Другие страны 07:01
Болтон: США на базе ОАГ хотят выстроить единое пространство в Западном полушарии
США 06:39
На северо-востоке Китая из-за лесного пожара эвакуировали не менее 11 тыс. человек
Китай 06:11
Bloomberg: министр энергетики США планирует покинуть свой пост
США 05:44