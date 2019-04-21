Тела 15 погибших при опрокидывании лодки в ДР Конго нашли у берегов Руанды

21 апреля 2019 07:05 (UTC+04:00)

Тела 15 человек, погибших при опрокидывании лодки на озере Киву в восточной части Демократической Республики Конго, обнаружены у берегов соседнего государства Руанда, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в минувший понедельник, позже власти сообщили о 150 пропавших, 30 человек удалось спасти.

По данным властей района Руанды Рабаву, тела 13 женщин, ребенка и мужчины были обнаружены в части озера Киву на территории Руанды и переданы властям Конго.

Точное количество погибших пока неизвестно. Власти Конго в четверг подтвердили, что по меньшей мере 104 человека числятся погибшими. Агентство Рейтер, в свою очередь, сообщило в субботу со ссылкой на министерство внутренних дел ДРК о 40 погибших.

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