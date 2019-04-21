Явка на выборах на Украине на 16.00 составила 47,87%

21 апреля 2019 16:13 (UTC+04:00)

Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине, по данным 1 из 199 округов, составила 47,87%, сообщается в воскресенье на сайте Центральной избирательной комиссии страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ЦИК, явка в первом туре по состоянию на 16.00 (GMT+4) составила 45,11%.

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

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