Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек

Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке выросло до 290 человек, еще 500 пострадали, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на заявление полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 262 погибших и 452 пострадавших.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла в пасхальное воскресенье, первые шесть прогремели в трех храмах в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа и трех отелях, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обезвредили на дороге недалеко от международного аэропорта Бандаранаике.

Главной целью атаки стали местные христиане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.