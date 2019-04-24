Число жертв оползня в Колумбии выросло до 32 человек

До 32 человек увеличилось число жертв схода оползня в Колумбии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 28 погибших.

Согласно спискам пропавших без вести, спасателям осталось найти одного человека, работы продолжаются.

Рано утром 21 апреля в департаменте Каука в Колумбии из-за сильных дождей произошел сход оползня. Было заблокировано движение по одному из участков Панамериканского шоссе, соединяющего США и Канаду со странами Латинской Америки.

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