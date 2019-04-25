Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн

Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в квартальном отчете компании.

Как отмечает телеканал CBS, убытки связаны в первую очередь с сокращением производства компанией электромобилей, о котором стало известно ранее. Компания потеряла $4,10 в стоимости каждой акции, что оказалось значительно хуже прогнозов специалистов, которые предрекали Tesla потери в размере $1,81 за акцию. Резкое снижение доходов автопроизводителя последовало за прибыльными двумя последними кварталами 2018 года.

Так, чистая прибыль за три последних месяца 2018 года составила примерно $139,4 млн. В третьем квартале данный показатель находился на отметке $311,5 млн. При этом в опубликованной отчетности автопроизводитель выступал с прогнозом, что каждый квартал 2019 года для него также будет прибыльным.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило о том, что производство электромобилей Tesla сократилось в первом квартале 2019 года более чем на 10% по сравнению с показателями последних трех месяцев прошлого года. По его данным, за первые три месяца этого года компании, базирующейся в Пало-Альто (штат Калифорния), удалось выпустить с конвейера 77100 автомобилей, в то время как за последний квартал 2018 года их было произведено 86555. Как подчеркивает AP, такие показатели идут вразрез с намеченными ранее Маском планами по выходу Tesla на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.

Tesla была основана миллиардером Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто. Сначала она специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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