Юнкер: ЕС не намерен преследовать Huawei только из-за того, что это китайская компания

25 апреля 2019 23:35 (UTC+04:00)

ЕС не намерен запрещать продукцию или в иной форме преследовать компанию Huawei только из-за того, что это китайская компания. Об этом заявил в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на итоговой пресс-конференции саммита ЕС - Япония. Японию на саммите представлял премьер-министр Синдзо Абэ, Евросоюз - Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не намерены преследовать кого бы то ни было только потому, что он прибыл издалека или является китайцем", - заявил Юнкер, отвечая на вопрос о требовании США ограничить доступ китайской компании Huawei к созданию сетей широкополосного интернета 5G в Европе и Америке.

В свою очередь, Синдзо Абэ заявил, что участники саммита "обсуждали вопрос кибербезопасности в целом как международный вызов, однако не рассматривали конкретные продукты или компании".

Основная повестка дня саммита была посвящена торгово-экономическим отношениям и инвестициям. Стороны, в частности, отметили, что любые торговые меры, включая пошлины, могут предприниматься только в рамках ВТО.

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