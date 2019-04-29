В Нигерии похитили двух иностранцев, работавших на буровой установке

29 апреля 2019 02:20 (UTC+04:00)

Вооруженная группа людей похитила трех человек, работавших на буровой установке на юге Нигерии в штате Риверс. Среди похищенных - два иностранца, сообщило в воскресенье Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нападение произошло в субботу. Похищенные иностранцы являются гражданами Канады и Шотландии.

Предполагается, что похищение произошло с целью получения выкупа. В настоящий момент проводится поисковая операция.

Это уже второе подобное похищение в штате Риверс за неделю. В четверг, как сообщило агентство Reuters, здесь похитили двух сотрудников нефтегазовой компании Royal Dutch Shell, сопровождавшие их полицейские были убиты.

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