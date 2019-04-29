В работе аэропортов Австралии произошел сбой - СМИ

29 апреля 2019 05:37 (UTC+04:00)

Сбой в работе автоматической системы проверки паспортов SmartGate стал причиной длительных задержек рейсов в ряде международных аэропортов Австралии. Об этом в понедельник сообщил национальный телеканал SBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Офицеры службы работают над устранением компьютерного сбоя в системе проверки паспортов прибывающих и отбывающих пассажиров международных терминалов. Для того, чтобы свести к минимуму задержки рейсов, были направлены дополнительные сотрудники, однако пока мы можем только рекомендовать пассажирам прибывать в аэропорты заранее, с учетом дополнительного времени, которое понадобится на обработку их паспортов", - говорится в заявлении австралийской пограничной службы, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

По данным телеканала, существенные нарушения в работе системы проверки паспортов затронули международные терминалы аэропортов Сиднея, Брисбена и Мельбурна, где средняя длительность задержки рейсов уже составляет более 90 минут. Также был зафиксирован сбой в международном аэропорту Перта, однако, из-за меньшей нагрузки на терминал, там удалось избежать продолжительных задержек.

Система автоматической проверки паспортов SmartGate, запущенная в 2007 году, используется в 10 крупных международных аэропортах Австралии: в Сиднее, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене, Канберре, Перте, Голд-Косте, Кернсе, Дарвине и Авалоне.

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