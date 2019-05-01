В Венесуэле прекратили вещание CNN и Би-Би-Си - СМИ

1 мая 2019 02:27 (UTC+04:00)

Вещание телеканала CNN, а также телерадиокорпорации Би-Би-Си прекращено в Венесуэле, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Портал Infobae сообщает, что заблокирован сигнал радиостанции Caracas Radio. По данным портала, Институт печати и общества Венесуэлы (IPYS) сообщил, что отключение сигнала CNN произошло в 11.45 по местному времени, когда шло освещение политической ситуации в Венесуэле.

Как отмечает издание Nacional, указ о прекращении вещания поступил со стороны Национальной комиссии по телекоммуникациям.

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